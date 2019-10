Ronaldo in rimonta su Van Dijk: avanza sul Pallone d'Oro

Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto la visita degli emissari di 'France Football': ad oggi sembra essere lui in pole per la vittoria del Pallone d'Oro.

Il Pallone d'Oro è il premio individuale più ambito dai calciatori: gli unici due capaci di vincerne cinque a testa sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, anche se nelle prossime settimane la classifica potrebbe essere stravolta.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti, il fuoriclasse della avrebbe ricevuto la visita di una delegazione di 'France Football', giornale che assegna il riconoscimento: ci sarebbe stata anche una cena a cui avrebbe partecipato Fabio Paratici.

Le quotazioni di Ronaldo sono in forte rialzo, tanto che sembra essere avvenuto il sorpasso alla 'Pulce' e a Virgil Van Dijk, altro candidato in lizza per diventare l'erede di Luka Modric, nemmeno presente nell'iniziale lista dei trenta contendenti.

In caso di vittoria, l'ex staccherebbe proprio Messi nell'albo d'oro volando a quota sei trionfi e mettendosi parzialmente al riparo da un eventuale sorpasso dell'argentino (che ha due anni in meno) nelle prossime stagioni.

Più defilato al momento Alisson, vincitore di e Copa America a poche settimane di distanza: bottino che però potrebbe non bastare per ottenere la gloria parigina del 2 dicembre.