Ronaldo loda Hakimi: "Uno dei migliori colpi dell'Inter"

La diciottesima giornata di offre un piatto forte e di sicuro godimento: il derby d' tra e , gara che per un certo Ronaldo 'Il Fenomeno' non è come tutte le altre.

Nell'immaginario di chiunque c'è ancora quel famoso contatto con Iuliano non sanzionato dall'arbitro Ceccarini il 26 aprile 1998, nel match che valeva lo Scudetto: uno dei tanti episodi 'velenosi' che hanno contraddistinto la storia di questa partita.

Sulla panchina bianconera siederà Andrea Pirlo, che Ronaldo ha avuto modo di apprezzare da vicino quando, nel gennaio 2017, si accasò al . Nell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante brasiliano ha tessuto le lodi del 'Maestro'.

"Io l’ho visto in campo, e da vicino. Intelligenza calcistica superiore, e non cambi solo perché passi dall’altra parte: lui non proporrà mai un gioco banale, è la squadra che deve andargli dietro. Non so chi l’abbia chiamato per primo così, ma un maestro per mestiere insegna quello che sa: gli servirà un po’ di tempo, ma se la ha puntato su Andrea credo glielo darà. Intanto gli ha dato una squadra da scudetto: è così da dieci anni e le cose non si stravolgono da un giorno all’altro".