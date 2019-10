Ronaldo: "Se non impari da gente come Giggs e Scholes sei un imbecille"

La stella di Cristiano Ronaldo è esplosa definitivamente in , sotto la guida di Sir Alex Ferguson: è al che il portoghese ha iniziato a gettare le basi di una carriera scintillante, aiutato dalla presenza di altri grandi campioni da cui ha appreso segreti e trucchi del mestiere.

Nel corso dell'intervista concessa a 'France Football', Ronaldo spiega come è riuscito a migliorarsi sempre di più, fino a diventare la macchina quasi perfetta che è ora.

Ferguson è stato una sorta di padre putativo: sotto la sua ala protettiva l'attuale attaccante della ha spiccato il volo verso l'elite del calcio mondiale.

"Anche Sir Alex Ferguson mi ha insegnato molto e mi sono reso conto di avere il potenziale per segnare, non solo per dribblare e passare il pallone. Ho iniziato a pensare di essere un giocatore completo senza alcuna debolezza, in grado di segnare di destro, di sinistro e di testa. Con una buona etica e uno stile di vita corretto si può pensare di restare ai massimi livelli anche a 34 anni e mezzo. Ho iniziato ad andare in palestra a 11 anni: se non si ha questa disciplina tutti i giorni, non si può restare ai vertici per 15 anni".