Cristiano Ronaldo: "Voglio rimanere giovane, alla mia età nessuno è come me"

Inseguito dai record, alla caccia di altri trofei, tra cui il Pallone d'Oro. Nell'anno in cui ha tagliato il traguardo dei 700 goal. Cristiano Ronaldo si gode il suo momento e fissa i suoi prossimi obiettivi di squadra e individuali.

CR7 ha raccontato a 'France Football' come sia cambiata la sua visione del calcio a 20 anni.

Anche per questo ha raggiunto numeri riservati a pochissimi, come le 700 reti, festeggiate nella gara contro l' con il .

"Settecento gol è un traguardo impressionante, mi rende ancora più orgoglioso che pochi giocatori l’abbiano raggiunto. Non sarei mai stato qui senza la mia determinazione. Nulla cade dal cielo".

Sul goal più bello non ci sono dubbi: è quello segnato contro la , quando indossava la maglia del .

" Il goal più bello direi quello contro la Juventus in rovesciata. È un goal che provavo a segnare da anni".

A 35 anni da compiere il prossimo 5 febbraio, Ronaldo ha dichiarato che nonostante l'età il suo focus è quello di mantenersi giovane, affermando che nessuno alla sua età è come lui.

"Il mio obiettivo è di rimanere giovane e competitivo anno dopo anno. C’è un altro giocatore che tiene performance come le mie alla mia età, in una squadra come la Juventus?"