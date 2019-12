Ronaldo e la sconfitta, un rapporto difficile: il gesto con la medaglia è virale

Cristiano Ronaldo ha perso la prima finale dopo 12 vittorie e non ha digerito la sconfitta: si è tolto la medaglia subito dopo la consegna.

La sconfitta della in Supercoppa non è andata giù a gran parte dei tifosi e dei giocatori, duri nelle analisi nel posto. Non si è espresso Cristiano Ronaldo. Almeno a parole, perché con i gesti è stato più che chiaro.

Il numero 7 bianconero al momento della premiazione degli sconfitti è salito sul palco, ha ricevuto la sua medaglia d'argento e poi se l'è immediatamente tolta.

Ronaldo is not a fan of being second 🥈🙅‍♂️pic.twitter.com/3Hp05ZFknT — Goal (@goal) December 22, 2019

CR7 è stato uno dei protagonisti della partita con il tiro che ha propiziato la rete di Dybala del momentaneo 1-1 e sfiorando il goal in un altro paio di occasioni.

Per il portoghese si tratta della prima finale persa tra , Juventus e dopo 12 successi consecutivi. Non riceveva una medaglia d'argento dal 2014.