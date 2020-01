Roma-Torino 0-2: Il Gallo canta due volte, impresa granata

Doppietta di Belotti nel match tra Roma e Torino, un goal per tempo e giallorossi k.o per la terza volta in stagione.

Comincia male il 2020 per la . E dall'altra parte, benissimo per il . I granata, infatti, hanno conquistato l'Olimpico di misura grazie alle doppietta di Belotti, rialzando la testa e compiendo un'impresa che riporta i granata a lottare l' . Giallorossi, invece, k.o per la terza volta in stagione.

Una gara, quella tra Roma e Torino, che ha visto Pau Lopez e Sirigu assoluti protagonisti della prima frazione. Il portiere giallorosso è stato decisivo a inizio gara sul destro di Belotti, già pronto ad esultare: grande parata dell'estremo difensore spagnolo, palla sul palo e capitolini salvi.

30 - La Roma ha perso un match di pur tirando almeno 30 volte per la prima volta da febbraio 2013 contro il (31 tiri) e per la prima volta non ha trovato il gol pur tirando almeno 30 volte da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Mira. #RomaTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 5, 2020

Sirigu non è stato da meno, sempre attento e reattivo per tutta la gara, specialmente però sulla conclusione di Pellegrini: riflesso felino per l'ex portiere del e niente da fare per i giallorossi. Danno e beffa, visto che prima del duplice fischio c'è tempo per la rete del vantaggio granata.

E' Belotti nel secondo minuti di recupero a regalare al Torino il vantaggio: Rincon intercetta il lancio di Florenzi servendo il Gallo, che controlla con il fisico Mancini battendo Pau Lopez.

Il secondo tempo inizia ancora con legni e Pau Lopez, nuovamente essenziale nel deviare la conclusione di Belotti, stavolta sulla traversa. La Roma barcolla ma non si abbatte, impegnando Sirigu con Perotti, sotto tono però come il resto dell'attacco giallorosso.

Fonseca tenta il tutto per tutto inserendo anche Kalinic e Mkhitaryan, ma è il Torino a raddoppiare. Sul possesso palla di Zaniolo sulla trequarti granata il direttore di gara ferma il gioco per rivedere un'azione di fallo di mano di Smalling: rigore per il Mazzarri team, Belotti dal dischetto e 2-0.

Per la Roma seconda sconfitta all'Olimpico sulle tre stagionali e che si allontana, mentre i granata tornano alla vittoria dopo due gare: Mazzarri può nuovamente puntare le zone europee della classifica.

IL TABELLINO

ROMA-TORINO 0-2

MARCATORI: 46' e 86' rig. Belotti

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (63' Mkhitaryan); Zaniolo (86' Under), Lo. Pellegrini, Perotti (73' Kalinic); Dzeko

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina (88' Laxalt); Verdi (69' Meitè), Berenguer (96' Adopo); Belotti

Arbitro: Di Bello

Ammoniti : Verdi (T), Izzo (T), Kolarov (R), Florenzi (R), Mancini (R), Veretout (R), Diawara (R)

Espulsi : -