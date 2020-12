Roma-Torino, le formazioni ufficiali: gioca Mkhitaryan, Giampaolo lascia fuori i big

Fonseca conferma Villar a centrocampo e Lorenzo Pellegrini dietro Dzeko, Pedro parte dalla panchina. Giampaolo sorprende tutti: fuori anche Izzo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

Praticamente un testacoda quello dell'Olimpico tra e , posticipo dell'infrasettimanale che chiuderà il 12esimo turno.

Giallorossi decisi ad avvicinare la vetta dopo lo stop del , provando a superare e . Granata desiderosi di provare a dare una svolta alla propria stagione.

Fonseca rilancia Smalling che sostituisce lo squalificato Cristante, mentre Bruno Peres prende il posto di Karsdorp sulla destra. Tutto confermato a centrocampo dove agiranno Villar e Veretout. In difesa recuperano Ibanez e Mancini.

Sorpresa in attacco dove Pedro, al rientro dopo la squalifica, parte dalla panchina: alle spalle di Dzeko giocano ancora Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Rivoluzione totale per Giampaolo che lascia contemporaneamente fuori Sirigu, Nkoulou, Izzo e Rincon. In difesa spazio al giovane Buongiorno, in porta c''è Milinkovic-Savic. Lukic alle spalle di Belotti.