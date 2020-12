Roma-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Posticipo del dodicesimo turno di Serie A, Roma contro Torino: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

ROMA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 dicembre 2020

Orario: 20.45

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo qualche gara deludente, la Roma è tornata alla vittoria in campionato, battendo in maniera roboante il per 5-1. Di fronte ai giallorossi ora il Torino, in una a dir poco difficile situazione di classifica, visto il penultimo posto frutto di sette sconfitte su undici incontri.

Giampaolo deve fare punti per salvare la panchina e risalire la china, sopratutto dopo aver incassato il k.o interno contro l' : appena sei i punti conquistati dai granata fin qui, solamente uno in più del attuale fanalino di coda della classifica.

Nella passata annata un successo esterno a testa: il Torino ha avuto la meglio sulla Roma all'Olimpico con il risultato di 2-0 maturato a gennaio, mentre a luglio 3-2 dei giallorossi in terra piemontese. Occhi puntati su Belotti da una parte e il trio Veretout-Mkhitaryan-Dzeko dall'altra.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ROMA-TORINO

Il match tra Roma e Torino sarà il posticipo del 12esimo turno di : appuntamento il 17 dicembre 2020 alle ore 20:45 in quel dell'Olimpico, a Roma.

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno vedere Roma-Torino anche in diretta mediante Sky Go. La gara sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità aperta a tutti per la gara tra Roma e Torino è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Goal, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, se si acquista uno dei pacchetti proposti.

Grazie apotrete seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Fonseca ripropone Pedro con Mkhitaryan dopo la squalifica, davanti Dzeko, ma scalpita Borja Mayoral. Pellegrini nuovamente interno con Veretout, sulle fasce Spinazzola e Karsdorp. Davanti a Pau Lopez spazio per Smalling, il recuperato Mancini e Ibanez. Squalificato Cristante, Kumbulla out.

Torino con il 3-5-2, in cui Sirigu sarà difeso da Lyanco, Izzo e Rodriguez. Singo e il recuperato Ansaldi larghi, in mezzo ci sarà Meitè insieme a Rincon e Linetty. Zaza ko, spazio a Bonazzoli e ovviamente capitan Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Ibanez, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Bonazzoli, Belotti.