Roma-Spezia, le formazioni ufficiali: Pellegrini e Carles Perez titolari

Fonseca schiera un attacco inedito, con Pellegrini e Carles Perez alle spalle di Borja Mayoral. Kumbulla in difesa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell'Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.

La dovrà rialzarsi dopo la doppia sconfitta nel Derby contro la e in Coppa contro lo . Per rifarsi avrà nuovamente la squadra ligure davanti all'Olimpico, che potrebbe scatenare però fantasmi della partita di martedì.

Fonseca non potrà contare su Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, tutti ufficialmente infortunati ma con qualche scoria anche tra l'attaccante bosniaco e l'allenatore giallorosso. Pellegrini stringe i denti e ci sarà, mentre in difesano tornano Smalling e Kumbulla.

Italiano dopo il turnover in torna a schierare l'attacco formato da Gyasi, Farias e Piccoli. A centrocampo ancora Agoumé in regia. Problemi in difesa, dove a destra è costretto a giocare Dell'Orco, per la mancanza di terzini di ruoli.