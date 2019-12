La Roma sorride: Smalling in gruppo, può tornare contro la Fiorentina

Chris Smalling rientra in gruppo e si allena coi compagni: la Roma potrebbe riaverlo già per l'ultima sfida del 2019 contro la Fiorentina.

Oltre ai risultati, che proiettano la al quarto posto, Paulo Fonseca ha un altro motivo per sorridere: per la trasferta contro la , l'ultima gara del 2019, può avere a disposizione anche Chris Smalling.

Il centrale inglese ex si era fermato a causa di un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro prima della gara di contro il Wolfsberger. Le condizoni del 30enne arrrivato dallo United saranno comunque da verificare nelle prossime ore, ma si va verso la convocazione.

L'infortunio sembrava aver messo k.o. Smalling per tutto il resto del 2019. Invece oggi la buona notizia per Fonseca: il classe 1989 è tornato ad allenarsi in gruppo. E ora la possibilità che sia con la squadra a Firenze sale.

Nelle ultime due partite i giallorossi hanno giocato con le coppie Fazio-Cetin (contro la ) e Fazio-Mancini (contro in Wolfsberger). Con la Fiorentina, però, potrebbe ricomporsi il duo Mancini-Smalling. Tutto verrà deciso da Fonseca nelle prossime ore.