Roma, sfida alla Sampdoria dell'ex Ranieri: chance Kalinic

Sampdoria-Roma gara speciale per Claudio Ranieri, ex tecnico dei giallorossi. Fonseca con Kalinic dal primo minuto in attacco.

La deve rispondere al per non perdere contatto dal quarto posto: la trasferta - meteo permettendo - di Genova contro la , ultima in classifica, è un match dal sapore particolare per la presenza sulla panchina blucerchiata di Claudio Ranieri.

L'ex tecnico romanista ha preso il posto di Eusebio Di Francesco: Massimo Ferrero gli ha affidato le chiavi di un'utilitaria da portare ad un livello più elevato, in una posizione di classifica nettamente migliore di quella attuale che non rispecchia il reale valore della rosa.

Alla Roma, Ranieri venne chiamato - sempre in sostituzione di Di Francesco - per cercare di centrare la qualificazione in , poi sfumata: un miracolo non riuscito che proverà a realizzare alla guida di Quagliarella e compagni, il cui obiettivo è senza ombra di dubbio la salvezza.

Rendimento troppo negativo per avere velleità europee: tre punti in sette partite non possono far dormire sogni tranquilli ai tifosi, protagonisti nell'ultimo periodo di attacchi alla proprietà e all'ex numero uno Edoardo Garrone, in un clima dall'aria irrespirabile dopo la fallita cessione della società.

Ranieri dovrebbe adottare il 4-3-1-2 per la sua creatura: Ramirez trequartista alle spalle di Gabbiadini - favorito su Caprari - e Quagliarella. Linetty out, in mediana sarà presente Ronaldo Vieira. Ferrari-Colley coppia di centrali difensivi.

Fonseca ha convocato Dzeko che partirà dalla panchina: occasione da sfruttare per Kalinic, schierato dal primo minuto soltanto nella trasferta di contro il Wolfsberger in cui non è riuscito a pungere più di tanto. Florenzi con Kluivert e Zaniolo nel tridente a supporto del croato. Perotti torna a disposizione.

Queste le probabili formazioni di Sampdoria-Roma.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic. All. Fonseca