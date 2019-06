Roma, risoluzione consensuale con Massara: ora è ufficiale

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Frederic Massara non è più il direttore sportivo della .

L’ormai ex dirigente giallorosso ed il club capitolino hanno deciso di separare consensualmente le loro strade. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Il presidente giallorosso, James Pallotta, ha voluto ringraziare Massara per quanto fatto per la Roma negli ultimi anni.

“Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club. Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro”.