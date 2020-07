L'annuncio della Roma: "Risolto il contratto con Nike"

La e Nike divorziano. Il club giallorosso, attraverso una nota ufficiale, annuncia la risoluzione del contratto che teneva in piedi la partnership commerciale con la nota azienda con scadenza originariamente prevista nel 2024.

Una separazione, però, che non sarà non totale: nella prossima stagione, infatti, i kit della Lupa saranno ancora 'griffati' Nike.

"Per la stagione 2020-21 Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale Nike continuerà a fornire in esclusiva alla Società tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili".