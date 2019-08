Roma-Real Madrid: dove vederla in tv e streaming

Ultima amichevole pre-stagionale per la Roma, che sfida il Real Madrid di Zidane: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la vittoria contro il e il pareggio contro l' Bilbao, si chiude con l'amichevole contro il il pre-campionato della . La sfida contro i Blancos di Zidane sarà valida per la Mabel Green Cup: in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari subito rigori.

Una prova importante per la Roma, che sfida il Real Madrid così da cominciare a capire le potenzialità per la prossima ed imminente stagione. E' sempre calcio di agosto, ma la classica contro i Blancos potrebbe dare motivazioni in più in vista di buon risultato.

Rispetto ad altre stagioni, l'ultima amichevole pre-stagionale della Roma in quel dell'Olimpico non fungerà da presentazione della squadra. Dunque semplice gara, seppur affascinante, contro il Real Madrid in vista dell'esordio in tra due settimane.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Roma-Real Madrid: dalle ultime notizie sulle formazioni a come vedere la partita in diretta tv e streaming .

ROMA-REAL MADRID: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Roma-Real Madrid DATA Domenica 11 agosto 2019, ore 20.00 DOVE Stade Olimpico, Roma TV Sky, TV8 STREAMING Sky Go, TV8

ORARIO ROMA-REAL MADRID

Il big match tra Roma e Real Madrid, ultima amichevole pre-stagione ufficiale della squadra di Fonseca, si giocherà domenica 11 agosto alle ore 20. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma.

Roma-Real Madrid sarà trasmessa in diretta sia da Sky che in chiaro. Nel primo caso la gara tra giallorossi e Blancos sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Serie A, mentre l visione sarà disponibile per tutti sintonizzandosi su Tv8.

Su Sky Go sarà possibile seguire in diretta Roma-Real Madrid attraverso il download dell'applicazione su tablet, pc e smartphone. Il match potrà essere seguito tramite tali dispositivi anche collegandosi al sito di TV8.

Nonostante le continue voci ci mercato, Fonseca non farà a meno di Dzeko per la gara cotnro il Real Madrid. Il bosniaco sarà supportato da Under, Zaniolo e Perotti, mentre in difesa ci sarà il nuovo arrivato Mancini. In campo anche Diawara e Pau Lopez, perni essenziali per la prossima stagione.

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko