Roma, il primo giorno di Fonseca: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi"

E' il primo giorno di Paulo Fonseca alla . Il nuovo allenatore infatti è sbarcato stamattina a Fiumicino, subito dopo ha visitato la sede dell'EUR e il centro sportivo a Trigoria.

Le prime parole di Fonseca invece sono arrivate ai microfoni di 'Roma TV', canale tematico del club giallorosso.

"Sono molto contento e molto motivato, è una grande sfida. Penso che tutti insieme potremo fare grandi cose qui a Roma. Non ci ho pensato due volte. Essere l’allenatore di una squadra come la Roma è uno degli obiettivi di gran parte degli allenatori in Europa”.