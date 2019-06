Roma, Fonseca al suo primo giorno: subito visita a Trigoria

Paulo Fonseca è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 7 del mattimo. Adesso la visita a Trigoria per il primo approccio con la Roma.

Oggi è ufficialmente il primo vero giorno di Paulo Fonseca da allenatore della . L'ex tecnico dello è arrivato a Fiumicino questa mattina verso le 7, direttamente da Kiev. Adesso è diretto a Trigoria, dove avrà un primo approccio con il centro d'allenamento.

Si ci aspetta subito un faccia a faccia, a Trigoria, tra Paulo Fonseca, Gianluca Petrachi e Guido Fienga. Magari ci sarà già tempo per parlare di calciomercato e di tutte quelle trattative che al momento sono rimaste in stand-by.

"Sono molto contento e motivato", non ha aggiunto altro per il momento Paulo Fonseca, che comincia a prendere contatto con l'ambiente romano, e dovrà anche farlo in fretta.

Infatti la Roma (che dovrebbe disputare i preliminari di . in attesa di decisioni della UEFA sul ) comincerà il raduno a Trigoria già mercoledì. E domani, martedì, sono in programma le visite mediche dello staff tecnico e dei giocatori.