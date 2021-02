Roma, emergenza difesa: Cristante e Ibanez ko contro il Braga

Bryan Cristante ha riportato un infortunio nelle battute iniziali di Braga-Roma, nel secondo tempo finisce ko anche Ibanez. Ora è emergenza.

La sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League giocata sul campo del Braga, lascia in eredità alla Roma due nuovi infortuni.

A fermarsi per primo è stato Bryan Cristante, la cui partita è di fatto durata appena 7’. Il centrocampista, che per l’occasione era stato schierato in difesa e con la fascia di capitano al braccio, poco dopo il quinto minuto di gioco si è accasciato al suo chiedendo l’aiuto dello staff medico giallorosso.

Dopo un paio di minuti si è poi dovuto poi arrendere, lasciando il suo posto in campo a Bruno Peres. Per Cristante si tratta probabilmente di un infortunio muscolare. Le prossime ore diranno quale sarà l’entità del problema e se il giocatore sarà disponibile per i prossimi impegni della Roma.

Stesso destino all'inizio della ripresa per Ibanez, costretto a chiedere il cambio e sostituito da Villar con lo spostamento di Karsdorp nella difesa a tre.