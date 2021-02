Corriere dello Sport - La Roma non cambia idea: Pellegrini capitano al posto di Dzeko

Nonostante il reintegro di Dzeko, la fascia da capitano resterà sul braccio di Lorenzo Pellegrini: la Roma non fa dietrofront.

Lorenzo Pellegrini resta il capitano della Roma. Nessun ulteriore dietrofront da parte della società dopo il reintegro di Edin Dzeko: il bosniaco, continuerà a scendere in campo senza fascia al braccio.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', spiegando come a Trigoria i piani alti abbiano deciso di non cambiare la propria linea dopo la frattura tra Dzeko e Fonseca: a chiarimento e rientro contro la Juve, non fa seguito un'inversione 2.0 nelle gerarchie.

Questo nonostante una delegazione dello spogliatoio, guidata proprio da Pellegrini e composta da Cristante, Mancini, Mirante e Spinazzola, aveva chiesto al club di ridare i gradi di capitano al bomber. Nulla da fare, la Roma ha fatto una scelta e la porta avanti. Anche per non dare segni di 'debolezza'.

Contro l'Udinese si va verso Dzeko in panchina con Borja Mayoral ancora titolare, ma il calendario fitto di impegni darà la possibilità al bosniaco di strappare una maglia dal 1' nelle prossime gare.