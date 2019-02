Roma-Milan, incrocio Champions: Schick con Dzeko

Posticipo dal sapore di Champions all'Olimpico, dove la Roma in crisi riceve il Milan del neo-bomber Piatek: Schick insieme a Dzeko.

Appuntamento cruciale per la zona Champions quello in programma allo stadio Olimpico tra la Roma di Di Francesco ed il Milan di Gattuso .

I giallorossi devono dare una risposta forte all'ambiente dopo la batosta di Coppa Italia contro la Fiorentina e soprattutto dopo essersi fatti rimontare tre goal dall'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, rimonta che ha compromesso di riprendersi il quarto posto proprio a discapito del Diavolo.

I rossoneri invece sono in netta ripresa, come dimostra il pari casalingo contro il Napoli e la successiva vittoria, sempre contro i partenopei, in Coppa Italia grazie al neo arrivato Piatek, che ha fatto subito dimenticare la delusione per l'addio di Higuain.

Di Francesco ha problemi a centrocampo, con Cristante e Nzonzi fermati dal Giudice sportivo. Il modulo sarà il 4-3-3, con De Rossi al rientro ed ai suoi fianchi Pellegrini e Zaniolo. In avanti Schick e Dzeko insieme nel tridente completato da El Shaarawy.

In porta confermato Olsen (Mirante che ha recuperato sarà in panchina), al centro Fazio con Manolas. Ai lati Florenzi a destra e Kolarov a sinistra.

Stesso modulo anche per Gattuso, che si affida al tridente formato da Piatek, Suso e Calhanoglu. A centrocampo l'oramai solito trio formato da Kessiè, Paquetà e Bakayoko.

Donnarumma tra i pali, Calabria e Rodriguez sugli esterni. Musacchio e Romagnoli a formare il muro centrale che tanto bene sta facendo in queste ultime apparizioni.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Lo. Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.