Roma-Lazio, le pagelle: male Pau Lopez e Strakosha, Under sta tornando

Nella Roma Under e Dzeko su tutti, delude invece Pau Lopez tra i pali. Nella Lazio brilla Acerbi, male per una volta Immobile.

PAU LOPEZ 4.5: Sulla sua partita pesa come un macigno il clamoroso errore commesso in occasione dell’azione che ha portato al goal di Acerbi. Uno svarione che probabilmente ha negato alla una vittoria che, per quanto creato, avrebbe meritato.

STAKOSHA 5: Il Derby della Capitale numero 174 verrà ricordato come quello deciso dagli errori dei portieri. Importante anche quello commesso dall’estremo difensore biancoceleste nell’occasione del momentaneo 1-0. A rendere meno negativa la sua prestazione un paio di buoni interventi compiuti nella ripresa.

UNDER 7: Una serata vissuta da protagonista. Manda in costante affanno Lulic con i suoi strappi e dimostra di essere sulla strada del completo recupero. Dà una mano in fase difensiva e quando si lancia a tutta velocità verso l’area avversaria sono dolori.

ACERBI 7: Oltre il goal… ce di più. E’ il più sicuro nella retroguardia biancoceleste e superarlo è al solito complicatissimo. Con una rete da rapace dell’area di rigore regala alla sua un punto pesante.

IMMOBILE 5: Il bomber incontrastato del campionato si prende una domenica di ‘riposo’. Non solo non segna, ma non si rende quasi mai pericoloso. Incappa proprio nel derby in una ‘serata no’.

DZEKO 7: Strakosha gli dà una mano nell’occasione del goal, ma anche lui è bravo ad approfittarne da attaccante vero. Regge sulle sue spalle il peso del reparto offensivo giallorosso, si batte come un leone ed è un pericolo costante.

Le pagelle di Roma-Lazio:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 4,5; Santon 6,5 (83’ Kolarov s.v.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 6,5; Veretout (90’ Pastore s.v.), Cristante 6,5; Under 7 (81’ Perotti s.v.), Pellegrini 6,5, Kluivert 5; Dzeko 7.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5; Luiz Felipe 6 (46’ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5,5, Luis Alberto 5 (71’ Parolo 6), Lulic 5; Immobile 5, Correa 5 (76’ Caicedo 6).