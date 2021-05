Roma-Lazio, le pagelle: Dzeko illumina, male Acerbi

Nella Roma Dzeko brilla ed è decisivo, bene Fuzato, Karsdorp e Darboe; nella Lazio prova negativa per Acerbi, non basta Milinkovic-Savic.

PAGELLE ROMA

FUZATO 7.5 - Con uno stile tutto suo, il giovane portiere brasiliano sbarra la porta giallorossa agli attaccanti biancocelesti. Compie alcuni interventi decisivi, in particolare su Immobile, e trasmette fiducia ai suoi compagni.

KARSDORP 7.5 - In grande spolvero, in fase difensiva è protagonista con alcune diagonali perfette. Non fa mancare il consuetto apporto alla manovra quando c'è da spingere.

MANCINI 6 - Non brillantissimo, soffre il movimento degli attaccanti avversari, ma rimedia tenendo sempre alta la concentrazione.

IBAÑEZ 5 - Il meno positivo della retroguardia di Fonseca nella prima mezzora, quando un grave errore potrebbe costare caro alla sua squadra. Poi si fa male e lascia spazio a Kumbulla. ( 38' KUMBULLA 7 - Il suo ingresso in campo si rivela fondamentale, si dimostra un osso duro per le punte avversarie e un baluardo per la Lupa).

BRUNO PERES 5.5 - Come spesso gli accade, soffre in fase difensiva, soprattutto perché Lazzari è molto intraprendente. Quando ha spazio prova a spingere sulla sinistra ma è globalmente ben controllato. ( 46' SANTON 6 - Meno appariscente del compagno, fa il suo dovere senza infamia e senza lode).

DARBOE 7 - È una diga davanti alla difesa della Roma, la Lazio spesso ci 'sbatte' faticando a trovare spazi. Sa farsi valere anche nella costruzione del gioco, dimostrando un buon temperamento nonostante la giovane età.

CRISTANTE 6.5 - Ci mette tanta garra e si inserisce bene in avanti, dando un contributo importante alla vittoria.

MKHITARYAN 6.5 - 'Punge' la Lazio al primo vero affondo della Roma, dimostrandosi cinico e letale. Fa il suo senza eccellere come in altre occasioni.

LO. PELLEGRINI 6 - Va a fasi alterne durante i 90 minuti, commettendo alcuni grossolani errori nel fraseggio probabilmente a causa di un'eccessiva tensione. (73' VILLAR 6 - Entra e dà il consueto apporto in mezzo al campo).

EL SHAARAWY 6 - Non è al massimo della condizione fisica e si vede, ma cerca di mettere il suo mattoncino per la causa. Buoni alcuni inserimenti offensivi senza palla. (72' PEDRO 7 - Subentrato nel corso della ripresa, dimostra di avere il piede caldo armando il suo sinistro e castigando Reina dai 25 metri. Qualità ed esperienza al servizio dei giallorossi).

DZEKO 7.5 - È il giocatore che con una giocata cambia il volto della partita, servendo poi l'assist per il goal di Mkhitaryan. Con la sua qualità distrugge psicologicamente la difesa avversaria e solleva il morale dei suoi. Sfiora più volte il goal personale. ( 90' BORJA MAYORLA S.V. - Entra nel finale, ingiudicabile).

PAGELLE LAZIO

REINA 6 - Non ha particolari colpe sui goal, salva la propria porta in un paio di occasioni ma non riesce ad evitare la debacle biancoceleste.

MARUSIC 5.5 - Come tutta la difesa della Lazio, si fa trovare impreparato sugli affondi improvvisi degli avversari, non riuscendo poi a cambiare passo. ( 73' FARES 5.5 - Inzaghi lo getta nella mischia per provare a cambiare la partita, ma non riesce ad esprimersi ai suoi livelli).

ACERBI 4.5 - Il difensore è il peggiore in campo. Dzeko lo fa sbandare a più riprese, lui va in confusione e nel finale si fa anche espellere per doppia ammonizione. Ha grandi responsabilità sul goal dell'1-0.

RADU 5.5 - Come tutti i compagni della difesa, dopo una buona mezzora iniziale, dallo svantaggio in poi va in sofferenza e non riesce a riprendersi (73' CAICEDO 5.5 - Inzaghi lo butta nella mischia nel finale, ma anche per lui non è serata).

LAZZARI 6.5 - Fra i più positivi della squadra biancoceleste, nella prima mezzora è una spina nel fianco per la difesa della Roma. Con l'ingresso in campo di Santon ha meno spazi e si spegne alla distanza.

S. MILINKOVIC-SAVIC 6.5 - Nonostante la maschera facciale che porta per la rottura del setto nasale, è l'anima del centrocampo della Lazio. In un paio di occasioni va anche vicino al goal, peccando di un po' di imprecisione. Ma non gli si poteva chiedere di più. (84' AKPA AKPRO S.V. - Inzaghi lo inserisce nei minuti finali per dare sostanza in mezzo al campo).

LUCAS LEIVA 5.5 - Per l'ex Liverpool una gara di grande sofferenza in mediana, dove non riesce a trovare il ritmo e subisce la fisicità dei suoi avversari.

LUIS ALBERTO 6.5 - Soprattutto nel primo tempo dispensa 'magie' come suo solito: i suoi compagni però sono poco lucidi nello sfruttare i suoi assist.

LULIC 5.5 - L'esperto esterno biancoceleste ha in Karsdorp un cliente molto scomodo, e gioca una partita piuttosto incolore. (59' LUIZ FELIPE 5.5 - Cerca di fare il suo in difesa, non può evitare la sconfitta)

MURIQI 6 - Si mostra volenteroso e si propone con continuità davanti. Gli manca brillantezza ma almeno, rispetto ad altri compagni, da tutto fin quando non viene sostituito. (59' A. PEREIRA 5.5 - Fra le mosse di Inzaghi per tentare di cambiare l'inerzia del match, non riesce ad incidere).

IMMOBILE 6.5 - A inizio gara è devastante e si muove su tutto il fronte, poi però spreca un paio di buone occasioni e non riesce a trovare il guizzo vincente. Bello il colpo di tacco con cui nella ripresa costringe Fuzato al salvataggio in corner.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato 7.5; Karsdorp 7.5, Mancini 6, Ibañez 5 (38' Kumbulla 7), Bruno Peres 5.5 (46' Santon 6); Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 6.5, Lo. Pellegrini 6 (73' Villar 6), El Shaarawy 6 (72' Pedro 7); Dzeko 7.5 (90' Borja Mayoral). All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Marusic 5.5 (73' Fares 5.5), Acerbi 4.5, Radu 5.5 (73' Caicedo 5.5); Lazzari 6, S. Milinkovic Savic 6.5 (84' Akpa Akpro s.v.), Lucas Leiva 5.5, Luis Alberto 6.5, Lulic 5.5 (59' Luiz Felipe 5.5); Muriqi 6 (59' A. Pereira 5.5), Immobile 6.5. All. S. Inzaghi