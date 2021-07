Mourinho e l'Inter si ritrovano: sfida il 5 dicembre

I nerazzurri e Mourinho nuovamente di fronte undici anni dopo l'addio del lusitano all'Inter, in seguito la Triplete vinto.

Il 5 maggio 2010 Josè Mourinho allenava l'Inter in gara ufficiale, per l'ultima volta. Conseguito il Triplete, il lusitano prendeva la via di Madrid per allenare il Real, spostandosi poi nuovamente a Londra con il suo vecchio Chelsea, a Manchester per lo United e ancora una volta nella capitale britannica per allenare il Tottenham. Ora la Roma.

Stilato il calendario di Serie A, Mourinho conosce finalmente la data del suo incontro a San Siro contro la vecchia Inter con cui ha fatto la storia, dove ha lasciato un ricordo indelebile: match al Meazza previsto il 24 aprile 2022, mentre l'andata è prevista all'Olimpico il 5 dicembre.

La Roma di Mourinho inizierà il suo cammino nella Serie A 2021/2022, cammino da cui ci si aspetta molto, nel match contro la Fiorentina di Vlahovic il prossimo 22 agosto.