Mourinho contro l'Inter: date e orari del ritorno più atteso

I nerazzurri e Mourinho nuovamente di fronte undici anni dopo l'addio del lusitano all'Inter, in seguito la Triplete vinto.

Negli ultimi undici anni, dalla finale di Champions League contro il Bayern Monaco, Josè Mourinho ha osservato l'Inter solamente da lontano. Nessuna sfida in Champions, nessuna in Europa League, nè ovviamente in campionato: ora pochi mesi prima dell'incontro, alla guida contro la Roma.

Qualcosa di particolare e inaspettato per i tifosi dell'Inter, desiderosi di guardarlo da lontano senza mai avere il dubbio se tifare per i propri colori o quelli del tecnico che ha reso nuovamente grande la squadra in Europa, dopo gli ottimi anni precedenti di Roberto Mancini.

ROMA-INTER, LA PRIMA SFIDA

Il 5 dicembre andrà in scena la gara d'andata tra la Roma e l'Inter: il primo contatto tra Mourinho e i nerazzurri sarà dunque in trasferta all'Olimpico, per poi giocare al Meazza solamente nel girone di ritorno diverse. settimane più tardi. Orario ancora da definire, così come l'eventuale anticipo o posticipo.

MOURINHO A SAN SIRO: QUANDO

La data da segnare sul calendario, per i tifosi interisti di tutto il mondo, è quella del 24 aprile 2022: dopo dodici anni dunque, Mourinho tornerà a San Siro per avere come avversari i fans dell'Inter. Orario ancora da definire, così come l'eventuale anticipo o posticipo.