Roma e Inter si contendono lo Scudetto Primavera nella finalissima: ecco dove seguire la sfida in tv e streaming, oltre alle probabili formazioni.

ROMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Inter

Roma-Inter Data: 31-05-2022

31-05-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia

Roma e Inter si affrontano nella finalissima che mette in palio lo Scudetto Primavera.

I giallorossi, dominatori della regular season, hanno raggiunto l'atto finale dopo aver eliminato la Juventus in semifinale, piegata 2-0 dalle reti di Tripi e Vicario.

In finale, la squadra di Alberto De Rossi affronterà l'Inter di Chivu che, in semifinale, ha eliminato il Cagliari ai tempi supplementari.

Nerazzurri sotto, clamorosamente, 3-0 all'intervallo rimontano nel finale segnando tre goal nel giro di 16': doppietta di Abiuso e definitivo 3-3 di Sangalli.

Ai supplementari, la situazione di parità regge fino al 120' e, regolamento alla mano, è l'Inter a qualificarsi per la finale grazie al miglior piazzamento in regular season.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-INTER

La finale Scudetto del Campionato Primavera 1 tra Roma e Inter si giocherà martedì 31 maggio 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV

La finale del campionato Primavera tra Roma e Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

ROMA-INTER IN DIRETTA STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

Grazie a, sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming accedendo al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricando l’app su smartphone e tablet.

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio, Missori, Vicario, Tripi, Feratovic, Satriano, Volpato, Ndiaye, Faticanti, Rocchetti, Cherubini. All. De Rossi.

INTER (3-4-2-1): Rovida; Silvestro, Hoti, Moretti, Carboni F.; Fabbian, Sangalli, Casadei; Peschetola, Carboni V., Zuberek. All. Chivu.