Tiago Pinto starebbe pensando al centrocampista americano, rientrato alla Juventus dopo sei mesi deludenti in prestito al Leeds, dove è retrocesso.

Il mercato della Roma si muove molto: dopo l'acquisto ufficiale di Aouar e N'Dicka, arrivano indiscrezioni sul prossimo futuro giallorosso.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Tiago Pinto sta pensando a Weston McKennie per rimpolpare il centrocampo, tanto che ha già avviato i primi contatti.

Lo statunitense è reduce da sei mesi molto deludenti in Premier, al Leeds, dove è retrocesso in Championship senza mai incidere, anzi, spesso criticato da giornalisti e tifosi per le sue prestazioni e il suo stato di forma.

Motivi che hanno spinto la Juventus, squadra che detiene il cartellino di McKennie, a metterlo nella lista dei trasferimenti.

Dopo aver perso Camara e Wijnaldum, la Roma è alla ricerca di un centrocampista che possa dare continuità e alternative a Mourinho. McKennie dunque sarebbe uno dei nomi che Pinto sta sondando.