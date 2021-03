Fonseca non è ottimista per Dzeko: "Difficile recuperarlo per lo Shakhtar"

Il tecnico giallorosso dopo Roma-Genoa fa il punto sulla situazione del bosniaco: "Ha iniziato a lavorare in campo, ma vedremo nei prossimi giorni".

La Roma torna almeno per una notte al quarto posto, superando l'Atalanta che domani sfiderà l'Inter. L'1-0 sul Genoa riporta i giallorossi in zona Champions, provvisoriamente.

Paulo Fonseca al termine della gara a 'DAZN' ha commentato i 90 minuti dell'Olimpico contro un Genoa chiuso che ha concesso pochi spazi.

"Abbiamo affrontato una buona squadra che ha fatto buoni risultati con le grandi. Mi aspettavo pressassero più alto, invece si sono chiusi ed è stato difficile trovare spazi nel primo tempo. La palla si muoveva lentamente, ma abbiamo vinto bene. All’inizio non abbiamo pressato come volevo. Non abbiamo lasciato ripartire il Genoa".

Spazio per gli elogi a Bryan Cristante e a Lorenzo Pellegrini, due dei protagonisti della partita in due ruoli non al 100% loro, almeno sulla carta.

"Cristante è un giocatore molto intelligente, l’ho messo centro-sinistra per dare più qualità in uscita. Lui e Mancini avevano più spazio per giocare. La squadra fisicamente sta bene. Pellegrini ha giocato nel ruolo di Veretout, che stava facendo bene. Era importante trovasse spazio dietro la seconda linea, ha fatto tanto per la squadra".

Commento finale sulla situazione di Edin Dzeko, che difficilmente potrebbe rientrare per la sfida di giovedì contro lo Shakhtar Donetsk.