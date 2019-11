Roma, Fonseca: "Ingiusto il goal di Thuram"

Paulo Fonseca amareggiato dopo il ko della Roma sul campo del Borussia Moenchengladbach: "Siamo costretti a vincere le ultime due partite".

La cade proprio sul gong: un'incornata di Marcus Thuram costringe i giallorossi alla prima sconfitta nel girone di e al terzo posto dietro proprio al Moenchengladbach (avanti per un ruolino migliore negli scontri diretti) e l' .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Intervenuto nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport', Paulo Fonseca esprime tutta la sua amarezza per un risultato che non rispecchia quanto di buono si è visto in campo.

"Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, anche se neanche loro hanno avuto occasioni importanti. Nella ripresa potevamo fare goal in quattro o cinque occasioni, abbiamo sempre controllato la partita e credo che questa rete presa alla fine non sia giusta. Il calcio è questo, dobbiamo vincere le ultime due".

Ora la Roma non può permettersi di fare calcoli: l'imperativo è solo uno, vincere per acciuffare il passaggio ai sedicesimi di finale.