La Roma non riesce a ripartire, Fonseca: "Il momento è molto difficile"

Continua il momento negativo della Roma. La compagine giallorossa infatti, incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato perdendo sul campo della Sampdoria, una sconfitta che arriva tra l’altro dopo il pesantissimo 6-2 subito contro il Manchester United nella semifinale d’andata di Europa League.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

“E’ un momento difficile, ma credo che abbiamo fatto un buon primo tempo dopo la sconfitta con il Manchester. Proprio mentre stava finendo abbiamo subito goal e poi non abbiamo avuto la forza per reagire”.

La Roma sta vivendo il momento più duro della sua intera stagione.

Ad un certo punto la Roma ha dato l’impressione di puntare tutto sull’Europa League.

“Noi fino a marzo abbiamo lottato tanto in campionato quanto in Europa League, non abbiamo mai mollato. Il vero problema della Roma è che adesso ci mancano dieci giocatori e alcuni di loro è complicato sostituirli. E’ stato difficile gestire un marzo con tanti problemi e tante partite, poi le cose sono andate come sono andate”.