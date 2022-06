La Roma e gli esuberi: 15 giocatori in cerca di una sistemazione

I giallorossi hanno diversi esuberi da piazzare. Pinto al lavoro per trovare loro una sistemazione e accumulare risorse da investire sul mercato.

Il mercato della Roma è già entrato nel vivo. Dopo aver ufficializzato Nemanja Matic, arrivato a costo zero dal Manchester United, i giallorossi si apprestano ad annunciare anche l'ingaggio (sempre a parametro zero) del portiere Mole Svilar.

La squadra di Mourinho continua a monitorare il mercato anche per consegnare allo Special One uno o due colpi per rinforzare ulteriormente il centrocampo.

Ma il lavoro del ds Tiago Pinto non riguarda solo gli innesti. La Roma deve sistemare una serie di calciatori che non rientrano pienamente nel progetto del tecnico di Setubal tra quelli in rosa nell'ultima stagione e tra quelli che rientreranno dal prestito.

I due calciatori più vicini a salutare definitivamente la capitale ci sono Alessandro Florenzi e Robin Olsen. Il terzino è praticamente in attesa della chiusura dell'affare che lo porterà a titolo definitivo al Milan, mentre il portiere è stato già riscattato per 3,5 milioni dall'Aston Villa.

Tra i rientranti in bilico c'è Justin Kluivert. Autore di un'annata più che positiva al Nizza, l'olandese non verrà automaticamente riscattato per via della mancata qualificazione alla Champions della squadra francese.

Su di lui il Nizza può ancora esercitare un diritto di riscatto, ma difficilmente arriverà ai 15 milioni chiesti dalle parti di Trigoria.

C'è poi da capire il futuro di Jordan Veretout, che ha iniziato la scorsa stagione su livelli molto buoni, per poi via via perdere brillantezza e considerazione da parte di Mourinho.

Il feeling tra il portoghese e il francese non è scattato e la Roma punta a monetizzare da una sua cessione. Il centrocampista piace a Monaco e Marsiglia in Ligue 1, ma non è da escludere una sua permanenza in Serie A, dato che è seguito da Milan, Fiorentina e Napoli.

Ulteriore denaro, Tiago Pinto potrebbe rimediarlo dalle cessioni di Carles Perez, Stephan El Shaarawy, Gonzalo Villar ma anche nei loro casi difficile pensare che i giallorossi verranno accontentati sui prezzi di partenza.

Daniel Fuzato è invece molto vicino all'Ibiza, squadra che milita nella Segunda Division spagnola. Impronosticabile il futuro di Amadou Diawara, che continua a rifiutare le offerte che gli vengono recapitate malgrado Mourinho lo abbia estromesso dal suo progetto.

Felix potrebbe rientrare nella trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi, ma la Roma in caso saltasse l'accordo punterebbe a una cessione a titolo definitivo o a tenerlo in rosa. Niente ipotesi prestito.

Andranno via a titolo temporaneo invece Bryan Reynolds, destinato al Westerlo, Riccardo Calafiori e Brahima Darboe. Stessa sorte per Ante Coric e William Bianda.

I soldi ricavati dalle cessioni verranno reinvestiti sui rinforzi. Per la mediana piacciono Douglas Luiz, Ruben Neves e Rodrigo De Paul, oltre al sopracitato Frattesi.

Davanti invece la Roma punta a chiudere per Ole Solbakken del Bodo/Glimt e valuta la possibilità di ingaggiare un vice Abraham.