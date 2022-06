I rossoneri eserciteranno il riscatto sul brasiliano arrivato la scorsa estate dal Crotone per 3.5 milioni di euro.

Il Milan ha perfezionato l'acquisto di Junior Messias dal Crotone. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club rossonero verrà riscattato dopo la stagione positiva disputata.

Per riscattare l'esterno, il club di Pioli verserà 3,5 milioni di euro nelle casse della squadra calabrese.

Lo scorso anno il Milan aveva già sborsato 2 milioni di euro, dunque l'affare avrà un costo complessivo di 5,5 milioni.

Al suo primo anno in rossonero, Messias ha messo a segno 6 reti tra campionato e Champions League in 32 presenze, conquistando lo Scudetto all'ultima giornata.

Il momento più importante della sua stagione è rappresentato senza dubbio dal goal decisivo segnato in casa dell'Atletico Madrid ai gironi di Champions League.

Si tratta del secondo riscatto per il club milanese dopo quello di Alessandro Florenzi dalla Roma. Un affare che Sky sottolinea come sia praticamente fatto ma ancora da ufficializzare.

I rossoneri hanno ottenuto uno sconto di 1,5 milioni dalla Roma sul riscatto per l'esterno ex Valencia e PSG e perno della nazionale italiana.

Anche la sua stagione è stata piuttosto positiva, malgrado uno stop corposo per un intervento chirurgico al ginocchio.

Trenta presenze complessive e due goal, uno su punizione all'Empoli e uno splendido dalla distanza contro il Verona entrambi fuori casa.

Due reti che rendono il terzino di Vitinia il terzo miglior difensore a livello di realizzazioni (29) dal 2011 alle spalle di Sergio Ramos e Marcos Alonso.