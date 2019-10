Roma, Dzeko a rischio contro la Sampdoria: Under e Mkhitaryan non ci saranno

Bloccata da tanti infortuni, la Roma non vorrebbe rischiare Dzeko contro la Sampdoria: forti piogge su Genova, allerta meteo per la gara del Ferraris.

Forti piogge che hanno portato ieri all'attivazione di un codice arancione da parte della protezione civile e che nei prossimi giorni potrebbero tornare ad abbattersi sulla Liguria. Il maltempo non dà pace a Genova, con la gara tra e di domenica prossima che resta ora sotto osservazione.

Come noto giocare al Ferraris in caso di maltempo è sempre un problema e, viste le alluvioni che hanno colpito la Liguria nelle ultime ore, non è da escludere un rinvio della partita. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', il maltempo dovrebbe infatti tornare a tormentare la città nel weekend, con la situazione che resta dunque da monitorare.

Nel caso in cui non ci dovessero essere le condizioni necessarie per scendere in campo, a sorridere sarebbe sicuramente la Roma. I giallorossi avrebbero infatti più tempo per recuperare qualche infortunato, viste le tante assenze con le quali Paulo Fonseca è chiamato a combattere.

Una su tutte quella di Edin Dzeko, faro dell'attacco giallorosso e giocatore ovviamente insostituibile per il tecnico portoghese. I medici hanno infatti sconsigliato al bosniaco di accelerare i tempi e presentarsi in campo con una maschera protettiva dopo la frattura allo zigomo. Per questo la Roma punta a recuperarlo contro il .

Gara in cui i giallorossi sperano di ritrovare anche Cengiz Under ed Henrikh Mkhitaryan, visitati ieri a Villa Stuart. Chi invece ha recuperato, almeno per la panchina in caso di regolare gara contro la Sampdoria domenica, è Diego Perotti.