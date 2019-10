Roma, doppia frattura allo zigomo per Dzeko: lunedì l'operazione

Edin Dzeko è uscito dall'Olimpico con il ghiaccio in faccia per un colpo allo zigomo: gli esami hanno confermato la frattura ipotizzata a caldo.

Edin Dzeko è uscito malconcio dalla partita tra e . Il bosniaco ha preso un duro colpo allo zigomo, con un taglio evidente. Ha lasciato lo stadio con la borsa del ghiaccio in faccia.

Le previsioni più nefaste, dopo che Dzeko si è recato a Villa Stuart per gli accertamenti del caso. sono state confermate: per il bosniaco c'è una doppia frattura all'arco zigomatico destro, che richiede l'operazione immediata già programmata per la giornata di domani, lunedì 7.

Se la sua partenza con la per le gare della Nazionale è a forte rischio, non dovrebbe esserlo la sua presenza al rientro dalla sosta, ovvero il 20 ottobre nella gara contro la : in ogni caso, è necessario aspettare comunicati ufficiali sui tempi di recupero del centravanti.

Una nota negativa in più per la Roma, come se non bastasse il pareggio in sé contro il Cagliari, le polemiche e l'espulsione di Fonseca, che potrebbe essere squalificato per più di una giornata.