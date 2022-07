La Roma esce allo scoperto per Dybala: formulata la prima offerta di contratto

La Roma ha presentato una prima offerta economica all'entourage di Paulo Dybala, obiettivo di José Mourinho per l'attacco.

E' ufficialmente partita la trattativa per portare Paulo Dybala alla corte di José Mourinho: la Roma è finalmente uscita allo scoperto, giocandosi le proprie carte per cercare di convincere la 'Joya' a sposare la causa giallorossa nonostante l'assenza dal palcoscenico della Champions League.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', oggi è andato in scena un importante incontro tra i rappresentanti del club capitolino e l'entourage dell'argentino, a cui è stato illustrato il progetto che prevede la presenza centralissima dell'ex Juventus.

La richiesta di Dybala si attesta sui 6 milioni più bonus, ma la Roma sarebbe intenzionata a spendere qualcosa di meno per quanto riguarda la base fissa, da integrare ovviamente con premi aggiuntivi legati a obiettivi individuali e ai risultati ottenuti con la squadra.

La mossa della Roma si colloca in un contesto che vede ancora in corsa anche il Napoli, altra squadra desiderosa di mettere le mani su Dybala, lasciato in standby dall'Inter che sembra aver raffreddato il suo acquisto dopo il summit in sede nerazzurra di oltre un mese fa tra Giuseppe Marotta e il procuratore Jorge Antun.

Ora i giallorossi attendono con pazienza una risposta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando sarà definitivamente sciolto il nodo sul futuro di Dybala: Mourinho lo attende a braccia aperte, in compagnia di Zaniolo con cui (mercato permettendo) formerebbe un tandem niente male lì davanti.