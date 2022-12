Roma-Casa Pia 1-0: El Shaarawy regala il successo a Mourinho

La Roma rialza la testa dopo il k.o. col Cadice: Casa Pia piegato da un acuto di El Shaarawy. Problema fisico per Pellegrini.

In quel di Albufeira la Roma mette in scena un timido riscatto dopo lo 0-3 subìto dal Cadice: stavolta arriva una vittoria di misura contro il Casa Pia, in un match caratterizzato da pochissimi spunti. Tra tre giorni altra amichevole con gli olandesi dell'RKC Waalwijk.

Mourinho si presenta all'appuntamento con la coppia d'attacco composta da Zaniolo ed El Shaarawy, a discapito di Abraham che parte dalla panchina. Dall'altra parte Filipe Martins propone un tridente offensivo composto da Zolotic, Taira e Lucas Soares.

Parlare di 'emozioni' in un match piuttosto soporifero è un'esagerazione, anche se i giallorossi sono la squadra che più delle due fa qualcosa per meritare il vantaggio: molto attivo El Shaarawy che, dopo una rete annullata a Ibañez per fuorigioco, si divora il vantaggio in due occasioni ravvicinate, graziando Bravim.

La 'Lupa' perde il suo capitano poco dopo la mezz'ora: forte contusione alla tibia sinistra per Pellegrini e cambio obbligato con Matic. Il serbo è immediatamente protagonista con l'assist per l'1-0: palla in profondità per El Shaarawy che rientra sul destro e fulmina Bravim sul palo più lontano. Il portiere del Casa Pia ha un super riflesso al tramonto della prima frazione sul tiro in scivolata di Zaniolo, autore di una buona prestazione.

Casa Pia rivoluzionato con ben otto sostituzioni all'intervallo: uno dei nuovi innesti, Godwin, dà qualche pensiero a Svilar con una conclusione dalla distanza. Ibañez colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Zaniolo: mira di poco imprecisa per il brasiliano.

L'unica vera parata di Svilar è su un diagonale di Lucas Soares: l'estremo difensore serbo ha una buona presa e non si lascia sorprendere. Mourinho inserisce anche Abraham e concede un po' di riposo a Zaniolo in un finale che non ha nulla da dire: vince la Roma, col minimo sforzo.

IL TABELLINO

ROMA-CASA PIA 1-0

MARCATORI: 34' El Shaarawy

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (46' Kumbulla), Smalling, Ibañez; Celik, Pellegrini (33' Matic), Cristante, Bove, Zalewski (66' Spinazzola); Zaniolo (78' Shomurodov), El Shaarawy (65' Abraham). All. Mourinho

CASA PIA (3-4-3): Bravim (46' Ricardo Batista); Nunes (46' Leo Bolgado), Lelo (75' Vito), Neto (46' Eteki); Diogo Pinto (46' Godwin, 66' Poloni), Rafael Martins (46' Clayton), Vasco Fernandes (46' Fernando Varela), Romario Baró (46' Cuca); Zolotic (86' Rogerio Fernandes), Taira (46' Kunimoto), Lucas Soares (66' Fereira). All. Filipe Martins

Arbitro: Ricardo Baixinho (Portogallo)

Ammoniti: Godwin (C), Leo Bolgado (C)

Espulsi: nessuno