Il Roma-Casa Pia di Lorenzo Pellegrini è durato poco più di mezz'ora: problema alla tibia sinistra e cambio obbligato.

La preparazione in terra portoghese della Roma prosegue con l'amichevole al cospetto del Casa Pia, compagine al quinto posto della Primeira Liga: José Mourinho deve però fare i conti con l'infortunio capitato a Lorenzo Pellegrini durante il primo tempo.

Il capitano giallorosso si è fermato dopo un intervento in scivolata in mezzo al campo: le cure dei sanitari non hanno sortito il loro effetto, tanto che l'ex Sassuolo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per fare spazio a Matic al minuto 33, dopo aver tentato inutilmente di tornare al suo posto.

Secondo quanto raccolto da DAZN, si tratterebbe di una forte contusione alla tibia sinistra che naturalmente sarà monitorata con attenzione nelle prossime ore, magari con esami specifici qualora dovesse essercene il bisogno.

Sostituzione che dunque potrebbe essere puramente di natura precauzionale, al fine di non appesantire la gamba dolorante di Pellegrini e non compromettere ulteriormente la sua condizione soprattutto in ottica futura.

Ricordiamo, infatti, che il 4 gennaio si avvicina: la Roma ospiterà il Bologna all'Olimpico alle ore 16:30, quando Mourinho non vorrà fare a meno della qualità di Pellegrini per nulla al mondo.