Roma, Belotti in pole su Abraham: adesso è lui il preferito di Mourinho

Andrea Belotti in pole su Tammy Abraham nelle gerarchie di Mourinho: contro la Sampdoria potrebbe essere ancora lui l'attaccante titolare della Roma.

Tammy Abraham sta vivendo senza dubbio il periodo più difficile da quando è arrivato a Roma. Dopo i 27 goal complessivi della scorsa stagione con i quali ha letteralmente trascinato la squadra di Mourinho, quest'anno l'attaccante ex Chelsea ha vissuto un calo fino a perdere anche il posto da titolare.

D'altra parte i numeri non mentono: Abraham ha segnato finora 7 reti in stagione (una in Europa League) in 38 partite complessive, nelle quali ha messo a referto anche 6 assist. Un bottino magro, che gli ha fatto perdere prima la Nazionale inglese (Mondiale incluso) e poi il ruolo da centravanti titolare nel club giallorosso.

Da protagonista a riserva di lusso, il numero 9 di Mourinho in Serie A non segna da Roma-Empoli del 4 febbraio e nel derby è partito dalla panchina. Al suo posto in campo c'era Andrea Belotti, già titolare anche contro Verona e Cremonese prima dell'infortunio al polso.

L'ex Torino in giallorosso ha messo insieme 4 goal, 3 in Europa e uno in Coppa Italia. Il 'gallo' è ancora a secco in campionato, ma sta ritrovando minutaggio e continuità. E potrebbe partire titolare ancora una volta contro la Sampdoria, subito dopo la sosta. Con l'obiettivo di sbloccarsi anche grazie alla fiducia di Mou.