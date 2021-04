Roma-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita l'Atalanta nel posticipo della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Atalanta

Roma-Atalanta Data: 22 aprile 2021

22 aprile 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

La Roma di Paulo Fonseca e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini saranno le due protagoniste del primo posticipo della 32ª giornata di Serie A. In palio punti importanti per la zona europea: i capitolini sono settimi in classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e sembrano aver definitivamente perso il treno Champions; i bergamaschi, terzi con 64 punti e un cammino di 19 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte, sfidano Milan e Juventus nella corsa al 2° posto finale.

Nei 58 precedenti fra le due squadre che si sono giocati in Serie A in casa della Lupa, quest'ultima è in netto vantaggio nel bilancio con 34 vittorie, 17 pareggi e 7 successi della Dea. Nell'ultimo periodo però il rapporto di forza è mutato, se è vero che i nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 6 trasferte di campionato con i giallorossi (3 vittorie e 3 pareggi).

La Roma, inoltre, ha perso soltanto 2 gare in casa in questa stagione, come la Juventus: solo l'Inter ha fatto meglio con una sola sconfitta. I giallorossi vengono da 2 sconfitte, fra cui quella dell'ultima giornata con il Torino, un pareggio e una vittoria, i nerazzurri sono reduci da una serie positiva di 5 vittorie consecutive nel torneo.

Il centrocampista francese Jordan Veretout è il miglior realizzatore della Roma in campionato con 10 goal. Edin Dzeko, inoltre, ha nella Dea la sua vittima preferita in Serie A, avendo segnato 6 goal in Serie A ai lombardi nella sua carriera. Nell'Atalanta spiccano invece i 18 goal messi a segno da Luis Muriel, che in carriera ha segnato ai giallorossi ben 7 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-ATALANTA

Roma-Atalanta si disputerà la sera di giovedì 22 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è previsto per le ore 18.30. Sarà il 118° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming lo scontro Champions Roma-Atalanta. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Attraverso DAZN sarà possibile seguire Roma-Atalanta in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il calcio d'inizio avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati live minuto per minuto sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti create dalle due squadre.

Fonseca non avrà a disposizione lo squalificato Diawara, mentre, oltre al lungodegente Zaniolo, saranno assenti per infortunio anche i vari El Shaarawy, Kumbulla, Pedro e Spinazzola. Fra i pali dovrebbe rivedersi Pau López al posto di Mirante, in campo contro il Torino. In difesa Mancini, Cristante e Ibañez comporranno la linea a tre. Sulle fasce, con Karsdorp a destra, spazio a sinistra al promettente Calafiori, favorito su Bruno Peres per partire dal 1'. Davanti Dzeko è in vantaggio su Borja Mayoral per agire da centravanti, con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan trequaristi.

Gasperini potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 e dovrà fare ancora a meno dell'infortunato Hateboer, ma l'olandese è l'unico indisponibile nella rosa della Dea. In attacco è probabile la conferma di Duvan Zapata come terminale offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbero agire Malinovskyi, Pessina (favorito su Mahele) e Muriel. In mediana tandem composto da De Roon e Freuler. Davanti al portiere Gollini, infine, Toloi e Gosens saranno i due terzini, con Romero, di rientro dopo il turno di squalifica, e Palomino (in vantaggio su Djimsiti) a formare la coppia centrale dei bergamaschi.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; D. Zapata.