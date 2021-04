La Roma cade a Torino, Fonseca: "Il quarto posto è difficile"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta la sconfitta patita contro il Torino: “Potevamo chiuderla, ma hanno meritato loro”.

Alla Roma non è bastato un goal realizzato in apertura da Borja Mayoral per riuscire ad avere la meglio su un Torino che, imponendosi per 3-1 grazie a tre reti segnate nella ripresa, ha completato una rimonta che è valsa tre punti potenzialmente pesantissimi in ottica salvezza.

Paulo Fonseca, intervistato dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, ha spiegato cosa non ha funzionato.

“Se l’Europa League ci toglie inconsciamente qualcosa? Non deve essere così. La verità è che abbiamo giocato due giorni fa ed abbiamo dovuto cambiare molto. Siamo in difficoltà con i difensori e i terzini, abbiamo poche possibilità di cambi. Non so se la squadra sta pensando di più all’Europa, so che dovevamo pensare di più al campionato e non è stato fatto”.

La Roma è affondata nella ripresa.

“Siamo passati in vantaggio e abbiamo avuto anche le occasioni per chiudere la partita. Il Torino comunque è stato più aggressivo di noi ed ha meritato”.

La compagine giallorossa a volte ha cali di concentrazione.

“E’ mancato questo alla Roma nel corso della stagione. In Europa League la squadra si concentra di più”.

Il discorso quarto posto è praticamente chiuso.