Fonseca tiene aperta la porta: "Non so se sarò ancora il tecnico della Roma"

Dopo Bianchi, Liedholm, Herrera e Di Francesco, anche Fonseca guiderà la Roma in una semifinale europea: "Grande orgoglio".

La lista di allenatori capaci di approdare in una semifinale europea è infinita, veramente troppo lunga negli ultimi sessant'anni di competizioni europee. E' limitata però quella dei tecnici che sono andati oltre i quarti allenando la Roma: Paulo Fonseca è uno di questi.

Alla pari di Eusebio Di Francesco nel 2018 in Champions, come il leggendario Nils Liedholm spintosi fino alla nota finale del 1984 persa contro il Liverpool. Ottavio Bianchi è invece stato l'ultimo allenatore della Roma ad agguangare la semifinale di Europa League, nel 1991: in finale sconfitta nel derby italiano contro l'Inter. A completare il quadreo Helenio Herrera, k.o nella semifinale di Coppa delle Coppe nel 1970.

Quinto allenatore della Roma a giocare, almeno, una finale europea, Fonseca non può non essere soddisfatto. Spesso sulla graticola con possibilità, più o meno reali, di essere sostituito, ora affronterà il Manchester United per sognare l'ultimo atto del torneo e la possibilità di vincere l'Europa League.

Al termine della gara contro l'Ajax, Fonseca ha parlato così:

"Grande orgoglio, non ero mai arrivato in semifinalie. E’ un motivo di soddisfazione, per me e per la Roma. Siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto una grande partita difensivamente, ad Amsterdam più problemi mentre oggi abbiamo controllato bene i loro attacchi. L’Ajax è una squadra fortissima".

Fonseca ha un contratto con la Roma fino a giugno, ma non è ancora chiaro se rimarrà nella prossima annata:

"Non lo so. Io so che guiderò la Roma nella prossima partita. Non sono minimamente preoccupato per il mio futuro. I Friedkin sono vicini alla squadra, è così dal primo giorno in cui sono qui".

Per Fonseca ultimo mese di fuoco: la possibilità di tornare in Champions League c'è, vista la lotta serrata con Milan, Juventus, Napoli e Lazio, impegnate per ottenere i tre posti rimanenti, ma anche la semifinale di Europa League, per il primo storico trofeo continentale giallorosso. Poi si parlerà di futuro.