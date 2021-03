Ely e gli allenamenti con Ibrahimovic: "L'ho anticipato due volte, mi ha tirato una gomitata"

Se oggi Rodrigo Ely è riuscito a diventare un difensore affidabile nel Deportivo Alavés, nella Liga, lo deve anche agli allenamenti con la prima squadra del Milan quando era un primavera.

Tra i suoi avversari c'era anche Zlatan Ibrahimovic, nel suo primo periodo rossonero tra il 2010 e il 2012 prima di andare al PSG.

Intervistato al canale YouTube del giornalista Miguel Quintana, il difensore brasiliano ha ricordato un episodio particolare durante una seduta d'allenamento.

"Mi ricordo un giorno in allenamento contro Ibra, lo anticipo sul primo pallone e mi guarda male. Dopo arriva un altro pallone, lo anticipo e mi tira una gomitata e mi dice 'Rodri la prossima volta che lo fai ti ammazzo'. Questo per farti capire quanto era competitivo, una persona che anche in allenamento ha questo carattere, che non gli piace perdere e queste sono cose che ti restano in testa e ti fanno crescere. Se i migliori si allenano così, lavorano così, allora io il minimo che posso fare è questo per cercare di crescere e migliorare".