Una Rodman nel calcio: seconda scelta assoluta al draft della NWSL

La figlia di Dennis Rodman, Trinity, è la seconda scelta assoluta al draft della NWSL: giocherà con il Washington Spirit.

Dopo Dennis, leggenda del basket NBA, lo sport professionistico statunitense può vantare la presenza di un altro componente della famiglia Rodman: trattasi della figlia Trinity, astro nascente del calcio femminile a stelle e strisce.

La 18enne è stata una delle grandi protagoniste del draft della National Women's Soccer League andato in scena mercoledì, in cui ha avuto il ruolo di seconda scelta assoluta per conto del Washington Spirit, il suo prossimo club.

Indescrivibile la gioia provata subito dopo l'annuncio che le ha stravolto positivamente la vita.

"Questo è il mio sogno da sempre, gioco a calcio da quando avevo 4 anni".

In autunno Trinity Rodman avrebbe dovuto giocare come attaccante per la Washington State University in qualità di matricola ma, l'evoluzione della pandemia, ha cambiato completamente tutti i piani.

Ha anche un fratello, DJ, che vorrebbe seguire le orme del padre nel mondo della pallacanestro.