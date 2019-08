Robben annuncia: "Allenerò la squadra di mio figlio piccolo"

Robben ha deciso cosa fare dopo aver salutato il Bayern Monaco e aver appeso gli scarpini al chiodo: "Allenerò la squadra di mio figlio più piccolo".

Presente alla serata organizzata per la consegna degli 'Sport Bild Awards', Arjen Robben è tornato a parlare dei suoi progetti per il futuro. La leggenda del lo scorso luglio ha infatti annunciato la fine della sua carriera da calciatore e ora è pronto a tornare in campo.

La veste sarà quella di allenatore, con l'olandese che ha infatti deciso di guidare la squadra in cui gioca suo figlio.

"La prossima stagione allenerò la squadra di mio figlio più piccolo".

Una scelta che gli permetterà di stare vicino alla propria famiglia, dopo anni passati a portare in giro per il mondo i colori del .

In questo modo Robben potrà poi iniziare a testare le proprie doti di allenatore, anche se l'obiettivo principale sarà quello di divertire e divertirsi insieme a suo figlio. Una cosa però è certa, negli allenamenti un esercizio speciale sarà dedicata al suo marchio di fabbrica.