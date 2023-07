I Millonarios battono l'Estudiantes e vincono il campionato argentino con due giornate d'anticipo: è il 38esimo titolo della storia del club.

Buenos Aires è biancorossa. Sotto il cielo della capitale argentina, il River Plate fa festa laureandosi campione d'Argentina soffiando il titolo ai rivali storici del Boca Juniors, vincitori nel 2022.

Nella notte italiana tra sabato e domenica, precisamente alla mezzanotte del 16 luglio, allo stadio Monumental di Buenos Aires il River Plate capolista dava il via alla decisiva gara contro l'Estudiantes.

Ai ragazzi di Demichelis, allenatore rivelazione dell'anno, bastava un punto per assicurarsi il trionfo matematico e staccare il Talleres, secondo a nove punti di distanza.

Nel primo tempo il River era già sul 3-0 grazie alle reti di Beltran, De La Cruz e Barco che hanno fatto esplodere la festa degli 86mila sugli spalti. Inutile la rete degli ospiti di Mendez per il definitivo 3-1 nella ripresa.

Per il match decisivo e valido per il titolo, lo stadio del River ha fatto registrare il 41esimo sold out consecutivo: è record per il calcio argentino.

Come le 13 vittorie su 13 in casa del nuovo River, o le 8 vittorie di fila senza subire goal, o il miglior attacco del torneo (45 reti). In Argentina definiscono quello di Martin Demichelis "il migliore dalla A alla Z".

L'allenatore 42enne, ex difensore centrale del Bayern Monaco, è idolo della patria, protagonista dei cori dei tifosi, campione al primo anno ed è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere Gallardo, il tecnico più vincente della storia del club con 14 titoli.

Il club, non dimentichiamo, ha salutato di recente Julian Alvarez e Enzo Fernandez incassando circa 75 milioni di euro totali. Poi il nuovo ciclo con metà ragazzi del vivaio, i record e il trionfo. Oggi il River inaugura una nuova era.