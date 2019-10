River Plate-Boca Juniors 2-0: 'Millonarios' con un piede in finale

Il River Plate ipoteca la finale di Copa Libertadores: 2-0 al Boca Juniors nella semifinale d'andata. De Rossi nemmeno in panchina.

Continua l'incubo River Plate per il Boca Juniors: dopo la finale di ritorno dello scorso anno, gli 'Xeneizes' perdono anche l'andata della semifinale della Copa Libertadores 2019 e tra tre settimane saranno costretti a rimontare per conquistare l'ultimo atto.

Con DAZN segui la Copa Libertadores IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Daniele De Rossi era stato inizialmente convocato, pur non essendo al meglio, per poi non sedersi nemmeno in panchina: un'assenza importante per il tecnico Alfaro, considerato che l'esperienza dell'ex capitano della avrebbe fatto molto comodo in mezzo al campo.

Il risultato si sblocca dopo pochi minuti: rigore assegnato dall'arbitro grazie al consulto del VAR, sul dischetto si presenta Borré che spiazza Andrada mandando in visibilio il 'Monumental'.

👏⚪🔴 ¡Así fue el 2-0 con un golazo de Nacho Fernández! ¡Gran jugada colectiva de #River! pic.twitter.com/9NKIWTTBvr — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 2, 2019

Il Boca Juniors non riesce a reagire e nella ripresa subisce anche il secondo goal: azione corale capitalizzata al meglio da Fernandez con un tocco ravvicinato a scavalcare il portiere ospite.

Entrano Zarate, Salvio e Tevez ma il risultato non cambia e, in pieno recupero, viene espulso Capaldo che salterà così il ritorno cruciale del 23 ottobre alla 'Bombonera'.