I risultati in Serie B - Vittorie esterne per Salernitana, SPAL e Frosinone

Nel 27° turno del campionato di Serie B importanti successi esterni per Salernitana, SPAL e Frosinone. Reti bianche in Pisa-Reggina.

Ritorno alla vittoria nel ventisettesimo turno del campionato di Serie B per la Salernitana. La compagine campana, dopo i pareggi ottenuti contro Reggiana e SPAL, si impone per 1-0 sul campo della Cremonese grazie ad una rete di Djuric, confermandosi così nelle zone altissime di classifica.

Successo esterno anche per il Frosinone che supera in rimonta per 2-1 un Cosenza alla seconda sconfitta di fila, grazie a due reti arrivate entrambe in finale di frazione: prima è stato infatti Novakovich al 45’ a pareggiare il goal iniziale di Crecco e poi è stato Szminski, ad un paio di minuti dal 90’, a chiudere la pratica.

Vittoria in trasferta per la SPAL che batte il Pescara 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Valoti, mentre finisco a reti bianche Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.

SERIE B, 27ª GIORNATA

COSENZA-FROSINONE 1-2 [7’ Crecco (C), 45’ Novakovich (F), 86’ Szyminski (F)]

CREMONESE-SALERNITANA 0-1 [14’ Djuric]

ENTELLA-ASCOLI 0-0

PESCARA-SPAL 0-1 [9’ rig. Valoti]

PISA-REGGINA 0-0

VENEZIA-BRESCIA ore 16

MONZA-PORDENONE ore 18

EMPOLI-CITTADELLA domenica ore 15

REGGIANA-LECCE domenica ore 21

CHIEVO-VICENZA lunedì ore 19