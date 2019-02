Rinvio Lazio-Udinese: quando si recupera?

Lazio-Udinese è stata rinviata per la concomitanza tra l'Italia di rugby e la semifinale di Coppa Italia. Ma quando si recupera? Le possibile date.

Prevista inizialmente in calendario per il 25 febbraio, Lazio-Udinese è stata rinviata per la concomitanza di impegni da parte dei biancocelesti tra Europa League e Coppa Italia.

La partita era stata infatti posticipata a lunedì a causa dell'Italia di Rugby - in campo domenica all'Olimpico per il Sei Nazioni - ma l'impegno in Coppa Italia contro il Milan di martedì sera ha fatto si che la partita venisse definitivamente rinviata.

Quando si recupera Lazio-Udinese?

La data del recupero dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, intanto le prime ipotesi parlano di un possibile recupero tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo.

Ma bisogna prima verificare se sarà possibile fare ulteriori modifiche al calendario, visto che la Lazio giocherà domenica 10 marzo in posticipo contro la Fiorentina e avrebbe due giorni di riposo in meno rispetto all'Udinese.

L'alternativa sarebbe recuperare Lazio-Udinese mercoledì 10 aprile, anche perché dopo il 17 marzo è prevista anche l'ultima sosta per le nazionali prima della fine del campionato.