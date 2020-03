Juventus in quarantena, rinviata la sfida contro il Lione: è ufficiale

Juventus in quarantena dopo la positività di Rugani al tampone del coronavirus: il match contro il Lione non si giocherà martedì 17 marzo.

Come ovvio, - non si giocherà martedì 17 marzo 2020. La positività di Daniele Rugani e la conseguente quarantena dei giocatori bianconeri come da prassi, ha portato la UEFA a rinviare a data da destinarsi il ritorno degli ottavi di .

Se la UEFA deciderà sull'eventuale e altamente probabile sospensione a tempo indeterminato di e Champions solamente il 17 marzo, proprio il giorno in cui era inizialmente prevista la sfida tra Juventus e Lione, la decisione sul rinvio della gara allo Stadium è immediata dopo la notizia relativa a Rugani.

Alla pari di Juventus-Lione è stata posticipata anche la sfida di Manchester tra il City di Guardiola e il di Zidane. Alla pari dei bianconeri anche i Blancos sono in quarantena, visto che un giocatore di pallacanestro della società è risultato positivo al tampone per il covid-19.

Altre squadre

Non è chiaro quando il match tra Juventus e Lione potrà essere recuperato, visto che la situazione relativa al coronavirus è in continuo aggiornamento. Qualche novità potrebbe arrivare martedì prossimo, al termine della riunione straordinari adell'UEFA per discutere su Champions, Europa League ed Europeo, quest'ultimo verso il rinvio al 2021.

Le altre gare delle italiane impegnate in Europa erano già state rinviate, ma per motivi diversi: e non possono sfidare le rispettive avversarie spagnole, e , in virtù del blocco aereo tra i due paesi. Unico match in teoria ancora previsto per le squadre di , quello tra e , comunque verso il rinvio sempre relativamente allo stop dei voli.

Il rinvio di Juventus-Lione, insieme a quello di -Real Madrid, è il primo relativamente ad un caso di coronavirus e conseguente quarantena. Per la positività di un giocatore di basket dei Blancos è stata invece sospesa la , mentre in come noto la Serie A è già ferma prima degli annunci su Rugani e Gabbiadini.