L'annuncio della Sampdoria: Gabbiadini positivo al Coronavirus

La Sampdoria ha comunicato che Manolo Gabbiadini è stato trovato positivo al Coronavirus.

Dopo Daniele Rugani, anche Manolo Gabbiadini è risultato positivo al coronavirus. L'attaccante della ha effettuato il tampone: ha contratto come il collega della il virus che portato il governo a sospendere la e bloccare l' intera.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪 pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

La Sampdoria ha comunicato che Gabbiadini è positivo al coronavirus denominato covid-19, ma sta bene:

"La #Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus COVID19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".

Alla pari di Juventus e , entrambe in isolamento, anche i giocatori di Sampdoria e saranno costretti a rimanere in isolamento per due settimane, visto il match giocato l'8 marzo tra le due squadre e vinto dalla compagine blucerchiata allenata da Ranieri.

Il Verona ha comunicato lo stop:

Altre squadre

"Hellas Verona FC rende noto che, a seguito del comunicato di U.C. Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Il Club gialloblù si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

Gabbiadini ha poi rassicurato i fans attraverso twitter: