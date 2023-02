Rilancia una bottiglietta al pubblico: espulso, mima il gesto del 2-0

Schmidt, tecnico del Benfica, espulso per aver risposto ai tifosi e mimato il 2-0 maturato sul campo: "Non si può fare, accetto il rosso":

Successo nell'andata degli ottavi di Champions, vetta del campionato. Per il Benfica la stagione 2022/2023 è fin qui da incorniciare, in attesa del ritorno contro il Bruges e dei prossimi turni della Liga Portuguesa. A +8 sul Porto, che deve però giocare una partita in più, la formazione di Schmidt ha ottenuto un successo anche nell'ultimo turno contro il Videla. Pregno di polemiche.

Sul 2-0 ottenuto grazie alla doppietta di Joao Mario, i tifosi del Videla hanno lanciato una bottiglietta all'indirizzo del mister del Benfica, Schmidt. Sfiorato, ma bagnato dalla confezione, l'allenatore ha rilanciato la stessa in curva, da dove era arrivata. Risultato? Espulsione.

Schmidt ha risposto al pubblico, per poi lanciare la bottiglietta. Il direttore di gara Almeida non ha avuto dubbi al minuto 95, cacciando l'allenatore del Benfica. Che per tutta risposta, mentre prendeva la via degl spogliatoi, ha mimato ai tifosi del Videla, padroni di casa, il 2-0 maturato fin lì.

"Ho reagito ad alcune provocazioni dei tifosi che erano dietro di me" ha detto Schmidt a fine gara. "Non è permesso, per questo accetto il cartellino rosso".

Ora Schmidt, oltre al prossimo match contro il Famalicao, potrebbe saltare anche ulteriori turni di campionato. Ci sarà invece il 7 marzo per il ritorno di Champions League contro il Bruges: in palio l'accesso al tabellone delle migliori otto d'Europa. Per continuare a stupire.