Riecco Mitrovic: torna dopo 8 giornate di squalifica, entra e segna dopo 7'

L'attaccante serbo è tornato in campo col Fulham dopo 8 giornate di stop: entrato nella ripresa, ha trovato il goal dopo appena sette minuti.

Il Fulham ha ritrovato Aleksandar Mitrovic e l'attaccante serbo ha risposto subito presente. A modo suo.

Dopo aver scontato una maxi squalifica di otto giornate - a seguito del rosso rimediato contro lo United in FA Cup - l'attaccante classe 1991 è tornato finalmente a disposizione del club londinese.

Il numero 9 dei Cottagers era stato sanzionato in maniera pesantissima dalla FA per aver rifilato uno spintone all'arbitro. Un colpo proibito che l'ha costretto a saltare le gare contro Bournemouth, West Ham, Everton, Leeds, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Leicester prima di tornare a disposizione proprio in vista della terzultima giornata di campionato.

Al St'Mary's Stadium, il Fulham ha condannato il Southampton ad un'amara retrocessione in Championship - dopo 11 anni di fila in Premier - grazie anche alla zampata del suo bomber principe.

Entrato in campo al 65', sul risultato di 0-1, Mitrovic ha impiegato appena sette minuti per trovare la via del goal, griffando il definitivo 0-2, proiettando la squadra di Marco Silva a quota 51 punti.